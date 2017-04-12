Лавров наговорил колкостей Тиллерсону во время переговоров, - СМИ
Источник: Українські новини
12.04.2017
Переговоры между главой российского МИДа Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Москве, которые длились около трех часов, прошли в очень напряженной атмосфере.
Об этом сообщает Reuters.
Лавров начал диалог с ледяного замечания, обвинив Вашингтон в непредсказуемом поведении и назвал "незаконным" обстрел сирийского аэродрома.
"Я не буду скрывать тот факт, что у нас есть много вопросов, учитывая крайне неоднозначные и порой противоречивые идеи, которые были высказаны в Вашингтоне по всему спектру двусторонних и многосторонних отношений", - заявил глава российского МИД.
Лавров также отметил, что многие ключевые государственные посты в США остаются вакантными с начала работы новой администрации. Как отмечает агенство, этот вопрос является очень чувствительным для Вашингтона.
Заместитель Лаврова Сергей Рябков перед переговорами заявил, что риторику нынешней администрации США отличают "примитив и хамство".
Тиллерсон был более деликатным в своих высказываниях, заявив, что его целью было "понять различия и почему эти различия существуют, и каковы перспективы преодоления этих различий могут быть".
"Я с нетерпением жду очень открытого, откровенного, честного обмена мнениями, чтобы мы могли лучше определить американо-российские отношения с этого момента", - сказал он.