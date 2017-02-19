Лавров пригрозил, что Россия не снимет санкции против ЕС до выполнения минских соглашений

Источник: РБК-УКРАИНА

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров пригрозил, что Россия не снимет санкции против ЕС до выполнения минских соглашений. Об этом он заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции-2017, сообщает "РИА Новости". Кроме того, Лавров заявил о нелогичности увязывания снятия санкций с РФ с выполнением минских договоренностей исключительно Россией. "Я уже высказывался насчет того, насколько, в общем-то, нелогично и искусственно звучит формула "минские договоренности должны быть выполнены Россией, тогда Евросоюз снимет санкции".

Мы тоже хотим, чтобы минские договоренности выполнялись, и мы свои санкции против Евросоюза не снимем, пока минские договоренности не будут выполнены, это тоже надо понимать", - заявил Лавров. Кроме того, Лавров заявил, что причина, по которой не выполняются минские договоренности "прекрасно известна и в Париже, и в Берлине, и, смею надеяться, в Вашингтоне...да и в других столицах. В том числе в штаб-квартире НАТО".



