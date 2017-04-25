Лавров вновь назвал ЛНР "Лаосской республикой"

Источник: КорреспонденТ.net

Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова оговорился и назвал самопровозглашенную ЛНР "Лаосской народной республикой". Инцидент произошел на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Ламберто Заньером во вторник, 25 апреля.

В частности, стороны обсуждали расследование подрыва автомобиля миссии ОБСЕ в Луганской области.

"Исходим из того, что в расследовании должны участвовать наряду со Специальной мониторинговой миссией (ОБСЕ, – ред.) и представители контактной группы и Совместный центр координации и контроля, о котором я упомянул, и власти Украины, и провозглашенной Лаосской… Луганской народной республики", – сказал Лавров.