Ле Пен потребовала убрать флаг ЕС на время интервью

Источник: КорреспонденТ.net

Кандидат в президенты Франции от Национального фронта Марин Ле Пен потребовала у телеканала TF1 убрать на время своего интервью флаг Евросоюза, который должен был располагаться позади нее.

Ведущий вечерней программы отметил, что "прежде, чем согласиться на выступление в этом выпуске, госпожа Ле Пен, вы попросили нас убрать флаг ЕС, который должен был располагаться позади вас".

На это лидер Национального фронта сказала, что "хочет быть президентом Французской Республики, а не Еврокомиссии".

"Я полагаю, что Евросоюз сделал немало нехорошего нашей стране и нашему народу − в экономическом плане, в социальном, в исчезновении границ", − подчеркнула Ле Пен и добавила, что "восстановление национальных границ Франции" станет одной из первых мер, которые она предпримет на посту президента страны.