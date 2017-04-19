Ле Пен потребовала убрать флаг ЕС на время интервью
Источник: КорреспонденТ.net
19.04.2017
Кандидат в президенты Франции от Национального фронта Марин Ле Пен потребовала у телеканала TF1 убрать на время своего интервью флаг Евросоюза, который должен был располагаться позади нее.
Ведущий вечерней программы отметил, что "прежде, чем согласиться на выступление в этом выпуске, госпожа Ле Пен, вы попросили нас убрать флаг ЕС, который должен был располагаться позади вас".
На это лидер Национального фронта сказала, что "хочет быть президентом Французской Республики, а не Еврокомиссии".
"Я полагаю, что Евросоюз сделал немало нехорошего нашей стране и нашему народу − в экономическом плане, в социальном, в исчезновении границ", − подчеркнула Ле Пен и добавила, что "восстановление национальных границ Франции" станет одной из первых мер, которые она предпримет на посту президента страны.
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