Ле Пен забросали яйцами

Источник: КорреспонденТ.net

Кандидата в президенты Франции от Национального фронта Марин Ле Пен забросали яйцами и освистали во время ее визита в Бретань. Как сообщает BFM TV, на встрече с избирателями в коммуне Доль-де-Бретань противники Ле Пен начали бросать яйца и скандировать "Вам здесь нечего делать, мадам" и "Долой фашистов".

Сотрудники службы безопасности Ле Пен увели ее с места происшествия, закрыв собой лидера Национального фронта от летящих в ее сторону предметов.