Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах Франция может отказаться от евро

Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах Франция может отказаться от евро

Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах Франция может отказаться от евро

Источник:

Лидер политической партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах Франция может отказаться от евро и вернуться к национальной валюте, передает ВВС.

По ее словам, странам еврозоны следует вернуться к системе валютной корзины ЭКЮ, которая существовала в Евросоюзе до введения евро.

"ЭКЮ существовала параллельно с национальными валютами... Существование национальной валюты параллельно с общей валютой никак не повлияет на повседневную жизнь французов", - пояснила Ле Пен.

Как сообщил ВВС экономический советник Ле Пен, условия возврата к национальной валюте - франку - будут подробно обсуждаться в случае победы "Национального фронта" на выборах.

Напомним, лидер политической партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен считает, что аннексия Крыма Россией "не является незаконной".

Ранее Ле Пен уже говорила о том, что в случае ее избрания президентом она признает Крым российской территорией. Также кандидат в президенты отметила, что отношения между Россией и Францией являются важными в многополярном мире и необходимыми для урегулирования международных кризисов.

В МИД Украины выразили возмущение в связи с тем, что Марин Ле Пен позволила себе заявления в поддержку оккупации Россией Крыма. В свою очередь, СБУ отправила письмо в МИД по поводу запрета въезда Марин Ле Пен в Украину.