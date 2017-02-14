Лещенко похвастался ремонтом пиджака и жалобой в Регламентный комитет

Источник: Українські новини

Депутат Верховной Рады от фракции БПП Сергей Лещенко похвастался восстановлением оторванного во время драки с депутатом от БПП Игорем Мельничуком рукава пиджака.

Для того, чтобы похвастаться отремонтированным пиджаком, Лещенко написал пост в соцсети Facebook.

"Рукав вернули на место. Пиджак отремонтировали в киевском ателье...", - написал Лещенко в соцсети, расхваливая ателье.

"Но факт непарламентского поведения некоторых товарищей это не отменяет. Мною подано заявление в Регламентный комитет, который должен дать оценку происходившему", - добавил Лещенко, отмечая что этот комитет раньше жаловался на отсутствие обращений.