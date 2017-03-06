Летальное оружие для Украины

Источник: Айзек Кларк

Сегодня со скоростью молнии ряд Украинских СМИ облетела новость о заявлении канадского теневого министра обороны Джеймса Безана о том, что мировому сообществу пора помочь Украине «летальным» вооружением.

"Агрессия обострилась, вдоль российско-украинской границы возросло количество военных маневров, и это вызывает большое беспокойство. Кроме того, все мы стали свидетелями эскалации в течение последних двух месяцев. Также другие страны начинаются призывать дать Украине оружие"

Скажу сразу, что разговоры об этом длятся не первый год. С самого начала конфликта на Донбассе эта тема являлась, чуть ли не второй по значимости после предоставления безвизового режима. И о необходимости дать Украине, в конце концов, оружие на сегодня не заявлял только ленивый ну или же пророссийский политик. Но обо всем по порядку.

Итак, что такое «летальное вооружение»? Как следует из названия это то, что может убивать. И вопреки всеобщему заблуждению это не только вагоны винтовок и боеприпасов к ним. Прежде всего, это зенитно-ракетные комплексы, средства противотанковой, антиснайперской и контрдиверсионной борьбы, артиллерийские радары. То есть все то, чего у нас в войсках практически нет, а то что есть безнадежно устарело. Сложно оценить количество жизней, которые сможет сохранить современное и главное высокоточное вооружение этой категории. Но вместе с тем это огромный риск ведь при попадании в руки террористов это оружие станет огромной проблемой не только для Украины, а для всего мирового сообщества в целом. В этом то и заключается главная загвоздка. Ведь если непризнанные республики заполучат в бою или же через продажных генералов вышеуказанное оружие, то жертвы как среди украинских военных, так и среди мирного населения вырастут в разы. И виноваты в этом будут как раз те страны, которые это оружие предоставили. Потому-то все и говорят, что оружие надо обязательно дать, но готовить посылку никто не спешит.

Так кто же такой Джеймс Безан, и что такое «теневой министр»? Джеймс Безан это канадский политик украинского происхождения. В настоящее время депутат Палаты общин Канады. Член Консервативной партии Канады с 2004 года, теневой министр обороны Канады. Кстати, сам термин «теневой министр» означает то, что политик на самом деле министром не является. Но станет им, если его партия придет к власти. То есть просто претендент на должность, в случае если последняя станет вакантной. В тоже время сам министр, к своему возможному приемнику прислушивается, что все же наделяет теневого министра кое-какими полномочиями.

Напомню, что в прошлом месяце канадская оппозиция обнародовала свой план помощи Украине, в котором помимо прочего также упоминается летальное оружие. Но вот прислушается ли к этому плану правительство и министр обороны ввиду выше изложенных фактов неизвестно.