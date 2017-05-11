Лето-2017: В Киеве собираются открыть 11 пляжей к началу купального сезона

Источник: Українські новини

Коммунальное предприятие "Плесо" намерено открыть 11 пляжей к началу купального сезона. Об этом Українським Новинам сообщил начальник пресс-службы КП Евгений Кобан.

"В этом году планируем открыть 11 пляжей", - сказал он.

К открытию готовятся пляжи "Детский", "Венеция", "Золотой", "Предмостная Слободка", "Молодежный", "Пуща-Водица", "Черторой", "Вербный", "Радужный", "Тельбин" и "Центральный".

Кроме того, КП ожидает присвоения пляжам "Детский", "Золотой" и "Пуща-Водица" международной премии "Голубой флаг", предоставляемой за лучшие характеристики и обустройство пляжа.

Для открытия купального сезона в Киеве необходимо провести анализ воды в водоеме, который можно провести после достижения минимальной температуры воды +18 градусов.

После подтверждения безопасности воды, будет изд