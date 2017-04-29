Лидеры ЕС утвердили принципы переговоров по Brexit
Источник: КорреспонденТ.net
29.04.2017
Сегодня в ходе саммита саммит лидеров 27 стран Евросоюз были утверждены главные принципы переговоров о выходе Великобритании из ЕС. Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск в Twitter.
"Главные принципы приняты единогласно. Подготовлен твердый и справедливый политический мандат ЕС-27 для переговоров по Brexit", – заявил Туск.
В свою очередь президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что главные принципы были согласованы буквально за 15 минут.
"Единство в действии: 27 членов ЕС приняли главные принципы касательно Brexit менее чем за 15 минут", – сообщил Юнкер.
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