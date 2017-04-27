Литва: ЕС смотрит на войну в Украине, как футбол

Источник: КорреспонденТ.net

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Евросоюз наблюдает за ситуацией в Украине, находящейся в состоянии войны, "как за футбольным матчем".

Об этом он сказал в Брюсселе на конференции, посвященной началу Украинского форума в Европейском политическом центре, передает УНИАН.

"Мы говорим о стране, которая находится в состоянии войны. Мы в Европе смотрим на ситуацию, как на футбольный матч, - кто выиграет, говорим, что никто из них не выполняет взятые обязательства, что они должны делать лучше", - заявил он.

"А делаем ли мы лучше, чтобы, как минимум, помочь?", - добавил Линкявичюс.

По его мнению, Европа должна взять на себя ответственность за успех Украины, так как "успех Украины является нашим успехом, успехом наших ценностей, а провал будет провалом всех нас".

"Я не говорю, что украинцы идеальные и все делают образцово. Нет, это не так, но мы говорим о себе – делаем ли мы все правильно? Ведь ситуация не улучшается", - подчеркнул министр.

Он также констатировал, что сейчас ситуация в Украине развивается непросто.