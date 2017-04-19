Литва направила военных инструкторов в Украину

Источник: КорреспонденТ.net

Литовские военные инструкторы отправились в Украину для обучения украинских военнослужащих. Об этом сообщает Интрефакс-Украины с ссылкойна Минобороны этой прибалтийской республики.

По информации военного ведомства, "в составе группы – военнослужащие батальона им. Князя Вайдотаса, штаба мотопехотной бригады Gelezinis Vilkas ("Железный волк"), представители подразделений логистики и разведки".

В течение около трех месяцев они будут заниматься обучением украинских военнослужащих в Учебном центре международных миротворческих сил на полигоне Яворив в Львовской области.

В Украине литовские офицеры и утер-офицеры присоединятся к возглавляемой США многонациональной программе подготовки украинских военных, а также будут проводить их индивидуальную и коллективную подготовку, примут участие в стрельбах.