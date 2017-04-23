Лолиту Милявскую "выдворили" из Украины на три года

Источник: Українські новини

В Госпогранслужбе прокомментировали скандальный инцидент с российской певицей Лолитой Милявской. 23 апреля с поезда "Москва-Киев" в Конотопе Сумской области сняли с поезда российскую певицу Лолиту, которая ехала к своей дочери Еве. Об этом сообщил в своем Facebook спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Сегодня утром в пункте пропуска "Конотоп", во время оформления пассажиров поезда сообщением "Москва-Киев" была обнаружена гражданка РФ Лолита Милявская, в отношении которой у пограничников была предварительная информация о нарушении ею законодательства Украины и о посещении оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска. На основании законодательства Украины и имеющейся дополнительной информации гражданке РФ Милявской Лолите было отказано в пересечении границы в Украину и запрещен въезд на три года, - написал Слободян.

У 18-летней дочери Лолиты аутизм и она живет с бабушкой в столице Украины. Лолита Милявская рассказала, что ее быстро пересадили в другой поезд, чтобы отправить ее обратно в Россию.

"Я в Конотопе. Меня в 4 утра сняли с поезда. Я не могу навестить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину", - заявила Лолита.

Напомним, что в июне 2015 года Лолита выступала на концерте в Керчи в рамках фестиваля "Мир спорта и добра". В том мероприятии также участвовали Юлия Самойлова, Олег Газманов, белорусская певица Бьянка, 5sta Family и другие.