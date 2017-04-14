Лорак заявила, что живет в Киеве, молится в Лавре и готовит поклонникам сюрпризы

Источник: Українські новини

Певица Ани Лорак в своем интервью рассказала о том, что все это время она жила в Киеве и считает его своим домом. А также рассказала о том, как будет встречать Пасху и отказалась раскрывать карты насчет того, увидят ли ее новые шоу украинцы. Об этом сообщает "КП в Украине".



Накануне Пасхи журналисты издания прогулялись с Ани Лорак по Андреевскому спуску, где певица привлекала к себе внимание своих поклонников, фотографировалась с ними и раздавала автографы. Сообщается, что все прошло без негативной реакции со стороны окружающих. Во время прогулки Лорак покупала сувениры на Андреевском спуске, и ответила на несколько интересующих всех вопросов.

Певица рассказала, что несмотря на то, что многие уверены в том, что певица живет в Москве, она все же живет в Киеве и считает, что ее дом здесь. А также рассказала, что ей с братьями захотелось погулять по городу и они выбрались в Лавру помолиться перед праздниками.



Ани Лорак заявила, что готовит своим зрителям в Украине новые сюрпризы и снимает в Киеве клип на песню "Ты еще любишь" - поклонники певицы выбрали эту песню одной из самых лучших на диске.

Однако отметила, что раскрывать карты еще рано и что все хранится в строжайшем секрете.