Луценко обещает Януковичу соблюдение прав в суде

Источник: КорреспонденТ.net

Генпрокурор Юрий Луценко обещает соблюдение всех гарантированных законодательством прав подсудимого на судебном процессе против бывшего президента Виктора Януковича. Об этом говорится в его видеообращении по началу суда "Украина против Януковича".

В частности, Луценко напомнил, что 4 мая начнется "беспрецедентный для Украины" судебный процесс - ГПУ от имени государства Украина будет обвинять бывшего президента в государственной измене.

"Этот процесс не только о гражданине Януковиче, этот процесс также о его кремлевских хозяевах, которые использовали, как фиговый листок, подписанный Януковичем документ для того, чтобы оккупировать украинский Крым, залить кровью украинский Донбасс, попытаться поставить на колени нашу страну. Этот суд будет в корне отличаться от политических судилищ времен Януковича, через которые и я вынужден был пройти в свое время. Я уверен, что на этом процессе будут соблюдены все права подсудимого, гарантированные украинским законодательством", - говорится в обращении.

Луценко надеется, что будущее решение суда очень важно не только с точки зрения высшей справедливости, но и "как знак предупреждения всем тем, кто в будущем осмелится стать на путь государственной измены".