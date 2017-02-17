Луценко сообщил о задержании за вымогательство главы Фонда соцзащиты инвалидов при Минсоцполитики
Источник: 112.ua
17.02.2017
Правоохранители задержали за вымогательство главу Фонда соцзащиты инвалидов при Министерстве социальной политики Украины. Об этом в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
"ГСУ ГПУ совместно со службой К СБУ зафиксировали вымогательство руководителем Фонда социальной защиты инвалидов при Минсоцполитики 700 тыс. грн от подчиненного директора областного отделения. Эта сумма составляет 10% от средств, выделенных области на программы социальной поддержки инвалидов.
Сегодня злоумышленника задержали на "горячем", - сообщил Луценко.
Отметим, что согласно информации на сайте фонда, им руководит Сергей Артюх.
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