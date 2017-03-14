Луценко: Во время разгона редута в Кривом Торце правоохранители закон не нарушали

Источник: 112.ua

Во время разгона редута участников торговой блокады Донбасса в Кривом Торце правоохранители закон не нарушали. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Каких-либо нарушений законности со стороны правоохранительных органов пока не зафиксировано. В случае, если ко мне обратятся пострадавшие с медицинскими справками о телесных повреждениях, журналисты с любыми видеодоказательствами и т.д., я, безусловно, зарегистрирую уголовное производство и проверю законность действия силовых структур. Однако на сегодняшний момент считаю, что законность восстановлена согласно действующему законодательству для общего блага", - сказал он.

"Если действующий закон плохо выполняется, а так часто есть, тогда общество вправе протестовать. И я, и большинство здесь присутствующих протестовали на Майдане, но мы давили на власть, а не на государство, не на экономику. Никогда Майдан не перекрывал дороги, не остановливал металлургию или атомные станции, либо не перекрывал Днепр, потому что оно течет не из Украины, такого не было и так не может быть ", - подчеркнул Луценко.

Напомним, что так называемая торговая блокада продолжается на железнодорожных путях и некоторых дорогах Донбасса с 26 января. Вчера силовики разогнали участников редута в Кривом Торце, были задержаны 43 человека. После этого в центре Киева состоялся митинг в поддержку участников блокады. Также их сторонники заняли помещения ОГА в Луцке. В МВД заявили, что все задержанные были отпущены на свободу. Также сообщалось, что на редуте было незарегистрированное оружие.