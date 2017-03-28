Лукашенко назвал Путина родным братом

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что у него сложились блестящие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сказал сегодня в Минске, передает Белта.

"Да успокойтесь – у нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие. И подберем время, встретимся. Если есть какие-то проблемы, мы их решим. Без посредников мы решим вдвоем, и нам не надо никакое посредничество. Мы родные братья, нам делить нечего", – сказал Лукашенко.

Президент Беларуси не исключил такой ситуации, когда ему и Путину придется "спиной к спине стать и отстреливаться".

Как сообщал Корреспондент.net, в последнее время Александр Лукашенко неоднократно критически высказывался об отношениях с Россией. Так, в феврале он заявил, что Россия пинает международные договоры "в хвост и в гриву".

Также Лукашенко отказался строить российскую авиабазу на территории Беларуси. По его мнению, это "не военое предложение" и взамен попросил у Путина 20 самолетов.

Ранее президент Беларуси констатировал, что в отношениях с Россией "слишком много проблем". По его словам, белорусские товары при поставках в РФ блокируются, особенно продукты питания, "которые ЕС закупает и готов закупать, но в России они почему-то некачественные".