Лукашенко рассказал о "майданутых" в Беларуси

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о "майданутых", констатируя необходимость создания в стране условий для "цивилизованного диалога" власти с обществом, передает Белта.

"Вы знаете, что наши "майданутые" поехали в Киев искать там "майданутых" организаторов. Вы же понимаете, что эти люди (протестующие - ред.) будут пушечным мясом. Они ведь не с политическими лозунгами туда идут. А 300-400 человек во главе с нашими отморозками, которые в Киев ездили, - они будут провоцировать. Они найдут 10-20 профессионалов, которые в Киеве открыли стрельбу", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что не выступает против демонстраций, поэтому сам призывает не препятствовать "нормально жить трудящимся", но навести в Беларуси "идеальный порядок".

"Мы должны научиться вести диалог с людьми. Людям для выражения своих мнений также должно быть отведено свое место, как в развитых странах Запада. Пусть туда приходят и выражают собственное мнение", - говорит белорусский лидер.

При этом, Лукашенко отметил, что если на митингах оскорбят начальника, то милиция должна принять "жесточайшие меры".

"Нам надо, как изюм из булки, повыковыривать провокаторов. И отвечать они должны по всей строгости закона. Майдана в Беларуси не будет. Даже предпосылок к этому нет. Но всегда надо работать на дальних подступах к той или иной проблеме", - добавил он.

Напомним, в середине февраля в Минске прошел "Марш рассерженных белорусов", во время которой участники потребовали отменить введение сборов. Они пообещали, что если декрет не будет отменен в течение месяца, то 25 марта марш повторится.