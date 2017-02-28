Лунный свет получил Оскар как лучший фильм

При объявлении победителя в главной номинации произошел скандал - ошибочно назвали Ла-Ла-Лэнд.

Драма американского режиссера Барри Дженкинса "Лунный свет" получила премию Оскар в номинации лучший фильм 2016 года по версии Американской киноакадемии.

Также фильм американского режиссера Барри Дженкинса "Лунный свет" получил Оскар-2017 в номинациях "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучший актер второго плана (Махершала Али).

При объявлении победителя в главной номинации - лучший фильм - произошел скандал. Объявлять победителя вышли актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй ("Бонни и Клайд"), при этом организаторы ошиблись конвертом, где было указано имя Эммы Стоун (лучшая женская роль, фильм "Ла-Ла Ленд"). Битти и Данауэй ошиблись и назвали "Ла-Ла Ленд" лучшим фильмом. Организаторам пришлось срочно исправлять оплошность: выходить на сцену и показывать всем содержимое правильного конверта.

Скандальный момент на Оскаре-2017: награждение "Лунного света"

Также среди номинантов на лучший фильм были "Лев", "Ла-Ла Ленд", "Любой ценой", "Манчестер у моря", "Ограды", "По соображениям совести", "Прибытие" и "Скрытые фигуры".

Больше всех наград получил "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла – шесть, в том числе за режиссуру, лучшую музыку и лучшую песню.

Главное о фильме "Лунный свет" (2016)

Сюжет

Фильм о трех этапах жизни темнокожего парня Широна в Майами в период расцвета наркоторговли. Время, когда он совсем ребенок, подростковый период и взрослые годы. Будучи мальчиком, закомплексованный Широн живет с непутевой наркозависимой матерью-одиночкой в криминальном районе Майами. Это сильно бьет по самосознанию мальчика. Сверстники не упускают шанс поиздеваться над темнокожим, не таким, как все, парнем. У Широна есть друг Кевин, он американец кубинского происхождения. В отличие от героя, Кевин более приспособлен к жизни. Во многом на это повлияло его знакомство с наркодилером Джоном, у которого есть сестра Тереза. Понимая, в какой сложной ситуации оказался Широн, они делают свой дом подобием святилища, в котором он находит защиту от хулиганов и непорядочной матери. С каждым новым этапом взросления Широн пытался уйти от своего прошлого, но оно постоянно наступает ему на пятки, не давая сделать правильный выбор. Фильм является неким посланием о том, что неважно, кто ты, какой у тебя цвет кожи и сексуальная ориентация, всегда есть возможность найти себя.

Русский трейлер фильма "Лунный свет":

Кадры из фильма "Лунный свет":

По версии Американского института киноискусства, "Лунный свет" вошел в топ-10 лучших фильмов 2016 года.