Ляшко аннулировали 10-летнюю американскую визу
Источник: Українські новини
07.02.2017
Депутат Верховной Рады Олег Ляшко сообщил, что ему аннулировали 10-летнюю визу США. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebbok.
"Только что мне аннулировали 10-летнюю американскую визу, которую я получил перед Новым годом", - написал он.
Ляшко связывает это решение с требованием к США выполнять свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму.
По мнению нардепа, на решение отменить визу повлияла также его позиция неприятия нового Меморандума с МВФ.
"Гуд бай, Америка! Приеду туда, когда украинцы изберут меня своим Президентом", - написал Ляшко.