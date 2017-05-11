Ляшко нахамил в аэропорту журналистам и уехал на бронированном Mercedes

Источник: Українські новини

Потом в сопровождении крепких парней из охраны уехал на новой машине, пишет "Страна".

Ранее фотокорреспонденты неоднократно видели оппозиционного политика на бронированном внедорожнике премиум-класса Cadillac Escaladе. Такой пуленепробиваемый джип стоит порядка 9 млн грн.

Сейчас же Ляшко пересел на представительский седан немецкой марки Mercedes, популярный среди депутатов и чиновников. Если и это авто выдерживает обстрел из автомата Калашникова, то по цене оно не уступает прежней машине нардепа.