Ляшко приобрел дом и землю под Киевом за 15 млн гривен, - декларация

Источник: РБК-УКРАИНА

Лидер фракции Радикальной партии в Верховной Раде Украины Олег Ляшко приобрел дом и два земельных участка под Киевом за 15 млн гривен. Соответствующие данные содержатся в сообщении о существенных изменениях в его электронной декларации. В частности, в декларации указана информация о приобретении жилого дома общей площадью почти 550 кв. м в Обуховском районе под Киевом стоимостью 11,188 млн гривен. Кроме того, Ляшко приобрел два земельных участка общей стоимостью 3,812 млн гривен и площадью почти 6000 кв. м.

При этом указано, что он вступил в право собственности на недвижимость в январе 2017 года. Также в декларации указано, что Ляшко приобрел дом и землю у Артема Савицкого. Отметим, предыдущий владелец недвижимости приходится сыном Валентину Савицкому, который при президенте Викторе Януковиче возглавлял Общественный совет при Минэкологии, а до этого руководил Центром государственного земельного кадастра.



