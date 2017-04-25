Ляшко вел себя вызывающе и оскорблял нецензурными словами прокуроров и детективов на допросе в НАБУ

Источник: Українські новини

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявляет, что председатель фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олег Ляшко вел себя вызывающе и оскорблял нецензурными словами прокуроров и детективов на допросе в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы САП на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Во время допроса сегодня Олег Ляшко вел себя вызывающе и пренебрежительно по отношению к детективам и прокурора, обзывая их нецензурными словами", - сказано в сообщении.

Отмечается, что детали указанного допроса будут обнародованы после завершения досудебного расследования.

Согласно сообщению, во вторник, 25 апреля, Ляшко был вызван на допрос в НАБУ с целью сбора доказательной базы относительно вероятного факта незаконного обогащения.

"Указанный народный избранник накануне допроса устроил у себя на странице в социальной сети Facebook целую драму, которая дает основания задуматься - а к чему такая пиар-активность?", - говорится в сообщении САП.

Отмечается, что Ляшко иногда демонстрируют чрезмерно роскошную жизнь.

По результатам обработки материалов массовой информации САП открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса.

По мнению САП, утверждение Ляшко о якобы заказном характере расследования и определенность вины являются безосновательными и преждевременными.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и находится на контроле САП.