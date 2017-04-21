"Любовь слепа": В Барселоне появился рисунок, на котором Роналду целуется с Месси

Источник: РБК-УКРАИНА

В самом центре Барселоны появился рисунок форварда местной одноименной команды Лионеля Месси, который целуется с нападающим мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Об этом сообщает сайт Elperiodico.







Местный стрит-арт художник, широко известный в Испании под псевдонимом Tvboy, "украсил" этим изображением один из стеклянных киосков в центре города. Рисунок получил название "Любовь слепа". Картина меньше, чем за сутки получила большую популярность у жителей Барселоны. Местные делают фотографии и селфи на ее фоне.