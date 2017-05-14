Макрон официально стал президентом Франции

Источник: КорреспонденТ.net

Эмманюэль Макрон в воскресенье, 14 мая, вступил в должность президента Франции. Церемония инаугурации прошла в Елисейском дворце в Париже – официальной резиденции главы французского государства и сопровождалась салютом из 21 залпа.

До принесения присяги бывший председатель движения "Вперед!" с глазу на глаз пообщался с бывшим президентом, социалистом Франсуа Олландом. В ходе встречи предшественник самого молодого президента Франции – 39-летнего Макрона – сообщил ему ряд засекреченных сведений, необходимых для контроля над ядерными силами страны, и ввел в курс текущих дел.

"Я не передаю власть политическому оппоненту, что намного проще", – отметил Олланд.

Источник, близкий к президентскому окружению, сообщил, что 15 мая Макрон назначит нового премьер-министра, а спустя сутки сформирует обновленный кабинет правительства.