Макрон опережает своих конкурентов на пост президента Франции - соцопрос

Источник: Українські новини

По мнению специалистов французской социологической службы BVA, экс-министр экономики Франции, 39-летний Эммануль Макрон менее чем за месяц до президентских выборов опережает своих соперников. Об этом сообщает Life.ru.

Напомним, выборы во Франции пройдут в два этапа: 23 апреля и 7 мая.

В первом этапе французы будут выбирать из 11 кандидатов. В настоящий момент Макрону симпатизирует около 26% населения страны.

Однако расслабляться Макрону рано, ведь еще 25% французов поддерживают лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и 17% - готовы отдать голоса за экс-премьер-министра Франции Франсуа Фийона.

Также сообщается, что почти каждый второй из тех, кто предполагает отдать свой голос Макрону, сомневается, что не изменит мнение непосредственно перед выборами. При этом почти все сторонники Ле Пен заявили социологам, что не сомневаются в своем решении.