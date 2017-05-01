Макрон заговорил о выходе Франции из ЕС

Источник: КорреспонденТ.net

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон предупредил, что Европейский союз должен реформироваться или Франция может покинуть его. О возможной перспективе Frexit Макрон заявил в интервью BBC.

Политик напомнил о своей проевропейской позиции и о том, что в ходе предвыборной кампании он выступал в защиту европейских идей и европейской политики.

Макрон отметил, что, несмотря на это, он должен прислушиваться к мнению французов, которые "очень сердиты сегодня".

По словам кандидата в президенты Франции, было бы предательством допустить, чтобы ЕС продолжал функционировать в нынешнем состоянии.

Ранее председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал французов не отказываться от единой Европы.