Макрон заговорил о выходе Франции из ЕС
Источник: КорреспонденТ.net
01.05.2017
Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон предупредил, что Европейский союз должен реформироваться или Франция может покинуть его. О возможной перспективе Frexit Макрон заявил в интервью BBC.
Политик напомнил о своей проевропейской позиции и о том, что в ходе предвыборной кампании он выступал в защиту европейских идей и европейской политики.
Макрон отметил, что, несмотря на это, он должен прислушиваться к мнению французов, которые "очень сердиты сегодня".
По словам кандидата в президенты Франции, было бы предательством допустить, чтобы ЕС продолжал функционировать в нынешнем состоянии.
Ранее председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал французов не отказываться от единой Европы.
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