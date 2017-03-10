Медэксперты отказались озвучить причину смерти Чуркина
Источник: КорреспонденТ.net
10.03.2017
В управлении судмедэкспертизы Нью-Йорка решили не публиковать информацию о причине смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина. Об этом говорится в заявлении офиса судмедэксперта, которое опубликовал в твиттере журналист ABC News Дэн Линден.
В заявлении отмечается, что "согласно официальным запросам Госдепартамента США, дипломатический иммунитет Чуркина действует и после его смерти".
В постпредстве России заявили, что решение властей Нью-Йорка не предавать огласке причины смерти Чуркина полностью отвечает принципам неприкосновенности частной жизни и дипломатического иммунитета.
Напомним, Виталий Чуркин умер 20 февраля в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. Причины смерти дипломата не раскрывались.