Медведев об обвинениях в коррупции: Чушь и бумажки

Источник: КорреспонденТ.net

Расследование "спонсируют частные инвесторы", которые стремятся "вытащить людей на улицы", заявил премьер РФ.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев впервые ответил на обвинения в коррупции, назвав их "чушью и бумажками", передает РИА-Новости и другие российские СМИ (Интерфакс).

Само расследование о коррупционных схемах Медведева, которое провел российский оппозиционер Алексей Навальный и опубликовал еще месяц назад, премьер РФ назвал "компотом".

"Кому это выгодно? Выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели. Они пытаются показать, что власть ведёт себя плохо, а они лучше всех остальных", - заявил он.

По его словам, расследование "спонсируют частные инвесторы", которые стремятся "вытащить людей на улицы"

"Всё бы ничего, если бы за этим не стояла вполне определённая история. История, заключающаяся в том, чтобы вытащить людей на улицу и добиться своих политических целей", – добавил Медведев.

Алексея Навального, который призвал население выйти на митинги 26 марта, российский премьер назвал "судимым персонажем", который "подставляет молодых людей для достижения шкурных целей".

Медведев подчеркнул, что он продолжает работать.