Медведев опасается за свой пост - Bloomberg
Источник: КорреспонденТ.net
27.04.2017
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев опасается за свой пост на фоне снижения его рейтингов и предстоящих весной 2018 года президентских выборов.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в окружении премьер-министра и в Кремле.
По данным двух источников агентства, что Путин был "неприятно удивлен" масштабом акций протеста против коррупции в российских городах после того, как ФБК опубликовал расследование о "тайной империи" Медведева.
В свою очередь два других собеседника агентства это отрицают.
Агентство считает, что Путин выставит свою кандидатуру на новый срок и победа ему практически гарантирована. Тем не менее, на высокую явку избирателей на выборах со столь предсказуемым результатом рассчитывать не приходится.
Отмечается, что в этих условиях вероятна замена премьер-министра, которая должна будет помочть обновить правительство и увеличить интерес избирателей к выборам президента.
Позже в Кремле прокомментировали эту публикацию.
"Я не думаю, что Bloomberg хорошо знает Дмитрия Анатольевича Медведева и что он может обладать такой информацией", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.