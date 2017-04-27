Медведев опасается за свой пост - Bloomberg

Источник: КорреспонденТ.net

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев опасается за свой пост на фоне снижения его рейтингов и предстоящих весной 2018 года президентских выборов.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в окружении премьер-министра и в Кремле.

По данным двух источников агентства, что Путин был "неприятно удивлен" масштабом акций протеста против коррупции в российских городах после того, как ФБК опубликовал расследование о "тайной империи" Медведева.

В свою очередь два других собеседника агентства это отрицают.

Агентство считает, что Путин выставит свою кандидатуру на новый срок и победа ему практически гарантирована. Тем не менее, на высокую явку избирателей на выборах со столь предсказуемым результатом рассчитывать не приходится.

Отмечается, что в этих условиях вероятна замена премьер-министра, которая должна будет помочть обновить правительство и увеличить интерес избирателей к выборам президента.

Позже в Кремле прокомментировали эту публикацию.

"Я не думаю, что Bloomberg хорошо знает Дмитрия Анатольевича Медведева и что он может обладать такой информацией", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.