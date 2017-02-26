Мэй поручила подготовить введение рабочих виз для граждан стран ЕС, - Sunday Times

Источник: РБК-УКРАИНА

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поручила правительству подготовить план введения рабочих виз для граждан стран Европейского союза, передает The Sunday Times со ссылкой на источники. По данным источников, введение рабочих виз направлено на ограничение потока трудовых мигрантов в Британию. В то же время, данные меры не будут распространяться на граждан стран ЕС, которые уже работают в стране. "Самый простой способ, чтобы у нас были пятилетние визы.

Мы рады вам, если у вас есть профессиональные навыки, которые необходимы нам, однако вы не будете получать социальных льгот, а затем покинете страну", - отметил один из членов британского правительства. По данным близкого к Даунинг-стрит источника, власти намерены создать независимое ведомство, которое проанализирует потребности ключевых секторов британской экономики. Публикация консультативного документа, который будет содержать предложения по рабочим визам, ожидается летом. Также ожидается, что соответствующий закон вступит в силу до выхода Британии из ЕС.



