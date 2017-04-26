Мелании Трамп исполняется 47: 5 лучших нарядов первой леди США

Источник: КорреспонденТ.net

Сегодня, 26 апреля жене президента США Дональда Трампа Мелании исполняется 47 лет. Раньше Мелания Трамп была в тени своего знаменитого мужа, однако с победой его на президентских выборах она превратилась в первую леди страны и теперь каждое ее появление на публике обсуждают все мировые СМИ. "КП в Украине" выбрали 5 самых лучших нарядов Мелании Трамп в качестве первой леди.



После победы Дональда Трампа на выборах Мелания немного пересмотрела свой гардероб. Если раньше она носила вещи преимущественно европейских марок, то теперь все чаще появляется в нарядах от американских дизайнеров - Michael Kors, Calvin Klein, Ralph Lauren. Причина такой смены модных предпочтений понятна. Предвыборный лозунг Трампа "Америка для американцев" шел вразрез с тем, что его супруга одевается у европейцев, игнорируя американских дизайнеров. Мелания любит дорогие вещи, которые подчеркивают фигуру. В гардеробе миссис Трамп нет платьев за 200 долларов, как у ее предшественницы Мишель Обамы.

У Мелании есть команда стилистов, которая подсказывает ей, соответствует ли тот или иной наряд конкретному случаю. Раньше она была просто женой миллиардера и могла позволить себе одеваться, как угодно. Сейчас за каждым ее шагом следят, каждый наряд обсуждают.

Пять лучших нарядов Мелании в роли первой леди США

Шелковое белое платье от Herve Pierre

Этот наряд для инаугурации Мелания разработала в тандеме с французским дизайнером. Она сама выбрала итальянский шелк для платья - самый плотный и самый красивый. Первая леди настаивала на простоте и элегантности наряда. Таким он и получился.

Черный костюм со стразами от Michael Kors

На выступление президента в Конгрессе первая леди пришла в черном костюме от американского дизайнера Michael Kors стоимостью 10 тысяч долларов (270 тысяч гривен). На декор костюма потратили около 10 тысяч кристаллов и пайеток. Деловой стиль Мелании идет, но при этом она не выбирает классические брючные костюмы, а старается сделать образ более интересным.

Платье в стиле new look

Мелания предпочитает обтягивающие наряды, подчеркивающие изгибы тела. А зря, ведь свободный крой ей тоже очень идет. Простое платье в стиле new look Мелания надела на мероприятие в поддержку спортсменов с инвалидностью. А тонкую талию подчеркнул стильный аксессуар в виде широкого кожаного ремня Steve McQueen.

Красное платье от Valentino

На встречу с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпина и его супругой Пэн Лиюань Мелания надела красное платье от итальянского модного дома Valentino. Этот цвет первая леди выбрала неспроста. В Китае красный символизирует процветание и удачу.

Нежно-розовое платье от Herve Pierre

Сотрудничество с дизайнером Herve Pierre не ограничивается нарядом для инаугурации. На мероприятиях в рамках празднования Пасхи-2017 Мелания появилась в очередном его творении. Нежно-розовое платье из органзы смотрелось на первой леди просто и изысканно одновременно. Впервые после инаугурации она вышла в свет в обуви на низком ходу.