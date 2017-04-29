Мэр Одессы остановил решение о переименовании улиц

Источник: КорреспонденТ.net

Мэр Одессы Геннадий Труханов своим распоряжением приостановил действие решения XV сессии Одесского городского совета от 26 апреля 2017 года "О наименовании улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов и других географических объектов, расположенных на территории города Одессы".

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, этот вопрос вынесут на повторное рассмотрение сессии городского совета после проведения процедуры общественного обсуждения соответствующего проекта решения.

Также Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета сообщает, что инициатива принятия вызвавшего резонанс решения была связана с тем, что подписанное экс-главой Одесской облгосадминистрации Михаилом Саакашвили решение содержало ряд ошибок.

В частности, некоторые улицы, названия которых были им изменены, не подпадали под действие закона О декоммунизации (улицы Белинского, Гончарова), четыре улицы вообще не существовали в Одессе, а часть упомянутых в решении экс-главы ОГА улиц уже была переименована ранее в рамках такого же закона, кроме того, в распоряжении дублировались некоторые названия топонимов.