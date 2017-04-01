Мэр Одессы Труханов задекларировал 1,6 млн гривен и $373 тыс. доходов семьи

Источник: Українські новини

Мэр Одессы Геннадий Труханов задекларировал 368 399 гривен и 157 185 долларов доходов и сбережений, члены семьи - 1 590 946 гривен и 373,5 тыс. долларов доходов и сбережений за 2016 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Согласно данным в декларации, в отчетном году Труханов получил 65 004 гривны доходов, из которых 64 807 гривен - зарплата, 197 гривен - проценты от вкладов в банке "Пивденный" и Марфин банке на общую сумму 238 395 гривен и 26 585 долларов.

Кроме того, мэр Одессы владеет 65 тыс. гривен и 130,6 тыс. долларов наличных.

Труханов также задекларировал 5 наручных часов (Rolex, Ulysse Nardin, Patek Philippe, Breguet, A. Lange & Sohne), 292 754 акции ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод", 29% жилого дома общей площадью 252,4 кв. м и квартиру 131,8 кв. м.

Член семьи Труханова - мать Мария - в 2016 году получила 16 035 гривен пенсии и 485 гривен процентов от вклада в Марфин банке на сумму 4 426 гривен.

Также она задекларировала наличные средства на 1,57 млн гривен и 373,5 тыс. долларов, наручные часы Bovet, 5 ювелирных изделий, 71% жилого дома общей площадью 252,4 кв. м, 2 участка (681 кв. м и 2,7 га) и жилой дом 45,7 кв. м.

Мария Труханова является конечным бенефициаром компании "Рубител" и владеет 885 тыс. акций ОАО "Комунэнерготранс".