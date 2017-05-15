Меркель и Макрон договорились разработать среднесрочный план по развитию ЕС

Источник: РБК-УКРАИНА

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели встречу, в результате которой договорились разработать среднесрочный план по развитию Европейского союза. Об этом сообщает Reuters.

"Германии на протяжении длительного времени будет хорошо, если будет хорошо Европе. А Европе будет хорошо только тогда, когда Франция будет сильной", - заявила Меркель.

Кроме того, политики заявили о намерении разработки "дорожной карты" проектов в ЕС и Еврозоне, над которыми работают оба государства.

Сообщается, что в июле пройдет совместное заседание правительств Франции и Германии для обсуждения ключевых моментов. Напомним, ранее Меркель заявляла, что готова к тесному сотрудничеству с Макроном. По ее мнению, Франция и Германия должны "сделать все", чтобы сформировать политику Европы. Так, свой первый визит после инаугурации Макрон совершил в Берлин, чтобы подчеркнуть важность отношений с ФРГ для возобновления европейского проекта.



