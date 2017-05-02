Меркель: Кроме Минска, новые соглашения не нужны

Источник: КорреспонденТ.net

Канцлер Германии Ангела Меркель не считает необходимым заключение нового соглашения в рамках мирного урегулирования ситуации на востоке Украины. Об этом она заявила на совестной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Сочи во вторник, 2 мая.

Немецкий канцлер подчеркнула, что к политическим шагам можно перейти только после достижения перемирия. "Нам нужно перемирие. Оно имеет существенное значение для дальнейшего развития событий", – сказала Меркель.

Также Германия хочет, чтобы Украина получила доступ к своей границе на Донбассе. "Мы, конечно, хотим, чтобы Украина получила доступ к своей государственной границе - это тоже часть минских соглашений - и потом обеспечить политическое решение, направленное на проведение местных выборов", – заявила канцлер.

Кроме того, Меркель не видит смысла в замене наблюдателей ОБСЕ на ООН на Донбассе.

"Здесь не имеет смысла искать другие форматы, которые не принесут большей пользы. Мы едины в том, что работа представителей ОБСЕ очень важна", – добавила канцлер.