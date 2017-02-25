Меркель официально выдвинули кандидатом на пост канцлера Германии от ХДС

Источник: РБК-УКРАИНА

Действующий канцлер Германии Ангела Меркель официально возглавила предвыборный список Христианского демократического союза на выборы в бундестаг в сентябре 2017 года и автоматически стала кандидатом на пост канцлера. Соответствующее решение принято на съезде ХДС, передает DW. Сообщается, что на съезде ХДС за кандидатуру Меркель проголосовали 95% делегатов.

Отметим, партийный съезд прошел Мекленбурге-Передней Померании, где находится избирательный штаб Меркель. Напомним, ранее сообщалось, что другого кандидата на пост канцлера Германии Шульца обвинили в финансовых нарушениях. В частности, его подозревают в сомнительных повышениях в должности и выплате премий пресс-атташе и менеджеру его нынешней предвыборной кампании Маркусу Энгельсу, когда Шульц занимал пост главы Европарламента.



