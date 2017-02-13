Меркель отменила визит в Израиль из-за легализации спорных территорий в Палестине

Источник: РБК-УКРАИНА

Канцлер Германии Ангела Меркель решила отменить совместный с правительством Израиля саммит, намеченный на 10 мая 2017 года в Иерусалиме, передает Haaretz. Официальной причиной, которую озвучили представители Меркель израильской стороне, стали выборы в Бундестаг в сентябре.

Однако, как сообщает издание, настоящей причиной является недовольство канцлера новым законом Израиля об экспроприации палестинских земель, который был принят Кнессетом на прошлой неделе. Отмечено, что правительство Германии негативно среагировало на данный закон и готовится к осуществлению ряда инициатив, чтобы как публично, так и через дипломатические каналы выразить свою обеспокоенность.



