Меркель рассказала Порошенко о визите в РФ

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства в понедельник, 8 мая.

Согласно сообщению, собеседники почтили память погибших во Второй мировой войне, Меркель особо отметила роль украинцев в борьбе с нацизмом.

"Лидеры двух государств обсудили ситуацию на Донбассе, отметив приоритетность выполнения безопасного компонента минских договоренностей. Президент Украины подчеркнул недопустимость проведения каких-либо демонстраций техники под видом "парадов" на оккупированных территориях 9 мая", – сообщили в Администрации президента

Порошенко и Меркель также осудили нападения на представителей ОБСЕ и системные препятствия в их работе. "Они отметили важность проведения расследования и наказания виновных в атаке на патруль ОБСЕ 23 апреля", – говорится в сообщении.

Кроме того собеседники подчеркнули необходимость освобождения заложников. Меркель проинформировала украинского лидера об итогах своих переговоров в России 2 мая.

"Главы Украины и Германии подчеркнули необходимость продолжения работы в "нормандском" формате, в частности с участием новоизбранного президента Франции. Они также договорились о дальнейшем графике двусторонних встреч на высшем уровне", – сообщили в пресс-службе.