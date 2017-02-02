Международная организация Freedom House изобразила Украину на карте без Крыма

Источник: РБК-УКРАИНА

Международная правозащитная неправительственная организация Freedom House, которая занимается поддержкой и исследованием состояния демократии, политических свобод и соблюдения основных прав человека, обнародовала результаты очередного исследования. На карте, которая является иллюстрацией к опубликованным данным, Крым не относится к территории Украины. Соответствующее изображение опубликовано на странице Freedom House Ukraine в Facebook.

Так, Крым на инфографике изображен синим цветом, как территория "несвободы". Остальная часть Украины при этом имеет желтый цвет, которым обозначены территории с рейтингом "частично свободная". "Украина, как и в 2016-ом, получила оценку 3 (по шкале от 1 до 7, где 7 - наихудший показатель), и имеет рейтинг "частично свободная", – сообщает организация. Freedom House не обьясняет, почему Крым отличается по цвету от остальной, в частности неконтролируемой части Донбасса, цветом.

Во вложенном к публикации в Facebook полном тексте отчета Крым упоминается лишь раз в предыстории к текущей ситуации в стране как оккупированная часть Украины. "Украина продолжает оправляться от беспорядка, сопровождавшего отстранением Виктора Януковича с поста президента в 2014 году, а также связанного с этим кризиса, спровоцированного оккупацией Россией Крыма и военной поддержкой сепаратистов на Донбассе, на востоке Украины", - написали в отчете.



