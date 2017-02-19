Международные журналистские организации могут впервые остаться без представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

Источник: Українські новини

6 международных журналистских организаций требуют от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе обеспечить непрерывность работы представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации. Об этом говорится в совместном письме данных организаций, размещенном на сайте Международной федерации журналистов.

Журналистские организации отмечают, что 10 марта нынешний представитель ОБСЕ по СМИ Дуня Миятович должна покинуть свой пост, но до сих пор не определен ее приемник на данной должности.

"Эта ситуация вызывает большую обеспокоенность для средств массовой информации и других заинтересованных сторон, в том числе многих организаций, активно занимающихся вопросами свободы СМИ в Европе, поскольку они боятся потерять ценного партнера и голос поддержки. Работа представителя по вопросам свободы средств массовой информации является сейчас более важной, чем когда-либо прежде, поскольку журналисты сталкиваются с беспрецедентными случаями давления на континенте и во всем регионе ОБСЕ в целом", - говорится в письме.

Подписанты письма призывают государства-участники ОБСЕ оказывать давление на организацию, чтобы представитель по СМИ был назначен без задержек.

С момента своего учреждения в 1998 году должность представителя по СМИ еще ни разу не оставалась вакантной.

"Мы хотим таким образом предупредить риска отката в прогрессе, достигнутом в деле защиты свободы средств массовой информации, которая способствует продвижению устойчивых, толерантных и подотчетных обществ", - говорится в письме.

Письмо подписали Международная федерация журналистов (IFJ), Ассоциация европейских журналистов (AEJ), Комитет защиты журналистов (CPJ), Европейская федерация журналистов (EFJ), Международный институт прессы (IPI), и "Репортеры без границ" (RSF).