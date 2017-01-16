МИД передал в Международный суд ООН иск против России

Источник: Українські новини

Министерство иностранных дел передало в Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге (Нидерланды) иск о нарушении Россией конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом в сообщении пресс-службы МИДа, передают Українські Новини.

"Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в ходе ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - сказано в сообщении.

Украина утверждает, что Россия нарушает конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, совершивших ряд актов терроризма на территории Украины.

К наиболее трагическим террористическим атакам России Украина относит крушение малайзийского самолета рейса MH17, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса недалеко от Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове.

Кроме того, Украина утверждает, что Россия нарушает конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, участвуя в кампании дискриминации нерусских общин, проживающих на оккупированной территории Крыма, в частности этнических сообществ украинцев и крымских татар.

"Начиная с незаконного "референдума", проведенного в атмосфере запугивания, русская оккупационная власть проводит политику культурного уничтожения этих общин. Такая дискриминационная политика была осуждена Генеральной ассамблеей ООН и проявилась в запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волне исчезновений, убийств, самовольных обысков, задержаний, попытках прекратить вещание СМИ, а также в ограничении на преподавание украинского и крымскотатарского языка", - подчеркивает МИД.

В сообщении говорится, что Украина также обратилась в Международный суд ООН с просьбой ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны России в течение рассмотрения дела судом по существу.