МИД РФ не согласился на миротворцев в Донбассе

Источник: КорреспонденТ.net

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все заявления Порошенко сделаны для того, чтобы снять с себя ответственность за соблюдение Минских соглашений. Об этом он сказал по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Занньером, сообщает Лента.

"Что касается заявлений Петра Порошенко, то их много, все они нацелены только на одно - снять с себя ответственность за ту подпись, которую Порошенко поставил под Минскими договоренностями. Ничего из того, что обязана сделать украинская сторона, не сделано", - отметил Лавров.

По словам министра, Киевом "любой инцидент используется, чтобы отвлекать внимание" от договоренностей.

"В Минских договоренностях речь ни о каких миротворцах не идет", - напомнил Лавров.