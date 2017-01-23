Минэкологии продлило сроки приема заявок по инвестициям в зону ЧАЭС

Источник: РБК-УКРАИНА

Министерство экологии и природных ресурсов Украины продлило сроки приема заявок по инвестициям в зону Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Заявки на реализацию проектов строительства объектов солнечной энергетики в зоне отчуждения будут приниматься до марта. Такое решение было принято в связи с многочисленными обращениями от иностранных инвесторов с просьбами увеличить срок приема заявок. "Инвесторы свою просьбу объясняют недостаточным количеством времени на подготовку необходимых документов. Поэтому конечный срок приема заявок был продлен до 1 марта 2017 года", - говорится в сообщении.



