Минфин ожидает решения суда Лондона по "долгу Януковича" в апреле 2017 года

Источник: РБК-УКРАИНА

Министерство финансов Украины ожидает, что Высокий суд Лондона примет решение по делу о "долге Януковича" в апреле 2017 года. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сказал министр финансов Александр Данилюк, передает корреспондент РБК-Украина. "Что касается долга: две недели назад были слушания в Лондоне. Они проходили три дня. Украина представила свою позицию. Сейчас судья готовит решение. Каким будет это решение, никто не знает.

Я думаю, что это решение будет в нашу пользу", - сказал Данилюк. При этом, министр отметил, что, согласно правилам лондонского суда, никаких коммуникаций между сторонами не предполагается - ни для России, ни для Украины. "Это правило Лондонского суда. Мы ждем решения. Оно может потребовать времени. Для себя мы оценили, что это может быть в апреле", - добавил глава Минфина.

Речь идет о займе в 3 млрд долларов, который был предоставлен Россией правительству экс-президента Украины Виктора Януковича в конце 2013 года.



