Мининформполитики готовит список сайтов для закрытия: назван первый претендент

Источник: Українські новини

Министр информационной политики Юрий Стець поручил заместителю министра информполитики Дмитрию Золотухину список сайтов, которые необходимо закрыть в связи с тем, что они угрожают информационной безопасности Украины.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передают Українські Новини.

"В ближайшие две недели я хотел бы, чтобы он принес на экспертный совет при Министерстве информполитики, куда входят медиаэксперты и общественные деятели, перечень сайтов, которые должны быть закрыты", - сообщил он.

В частности, в качестве примера был приведен сайт "Русская весна".

По его словам, данный перечень будет обсужден со Службой безопасности Украины и в самом экспертном совете.

После этого Мининформполитики будет искать механизм для их закрытия.

"Есть одна проблема: ни в одном законе Украины не описан механизм, как на это реагировать", - добавил Стець.

Он подчеркнул, что, скорее всего, закрытие сайтов будет осуществляться через суд.

Также Стець отметил, что необходимо предусмотреть изменения в закон, чтобы была возможность более оперативно реагировать на сайты, угрожающие информбезопасности.

Министр подчеркнул, что экспертный совет - это тот инструмент, который не должен допустить цензуры.