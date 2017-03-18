Министерство иностранных дел Турции вновь заявило о непризнании Крыма в составе России

Источник: 112.ua

Министерство иностранных дел Турции вновь заявило о непризнании аннексии Крыма. Об этом сказано в заявлении МИД Турции в связи с третьей годовщиной аннексии Крыма Россией, сообщает агентство Anadolu.

"Аннексия Крыма - это открытое нарушение норм международного права. Турция вновь заявляет о непризнании аннексии полуострова, проведенной на основании итогов незаконного референдума 16 марта 2014 г.", - говорится в заявлении МИД.

В МИД также подчеркнули, что Турция признает территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Анкара продолжит внимательно отслеживать процессы в Крыму и защищать права и интересы крымских татар, которые исторически проживают на полуострове", - говорится далее в заявлении.