Министр энергетики задекларировал два новых авто

Источник: КорреспонденТ.net

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в декларации за 2016 год указал, среди прочего, покупку двух автомобилей Mercedes общей стоимостью 3,8 миллионов гривен, передает Украинские новости.

Речь идет об автомобилях Mercedes-Benz S500L 4MATIC 2015 года выпуска (владелец - Насалик) и Mercedes-Benz GLE400 4 MATIC 2016 года выпуска (владелец - жена, Гузял).

При этом в декларации за 2016 год отсутствуют Toyota land Cruiser Prado (2007), Volkswagen CC 1968 (2013), которые указаны в декларации Насалика за 2015 год.

Кроме того, Насалик задекларировал 221,987 тысяч гривен доходов в виде заработной платы в Минэнерго (с апреля 2016).

А вот доход жены составил 941,955 тысяч гривен от предпринимательской деятельности и 366,382 тысяч гривен без указания источника.

Министр также задекларировал 50 тысяч долларов, 140 тысяч евро и 1,4 миллионов гривен наличных средств, а также 450 тысяч долларов и 100 тысяч евро на банковских счетах в Укргазбанке.