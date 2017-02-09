Министры "нормандского формата" планируют встретиться на заседании "Большой двадцатки" 17 февраля

Источник: Українські новини

Министр иностранных дел Павел Климкин допускает встречу министров иностранных дел "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) в ходе министерского заседания "Большой двадцатки" в Бонне (Германия) 17 февраля. Об этом он сообщил на брифинге, передают Українські Новини.

"Мы ведем консультации сейчас с немецкими и французским друзьями, каким образом организовать эту встречу. Скорее всего, это будет на уровне министров иностранных дел. Сейчас мы рассматриваем несколько опций и одна из опций - 17 (февраля) на полях "Большой двадцатки", - сказал Климкин.

Он добавил, что в ходе встречи "Большой двадцатки" у украинской стороны будет возможность проинформировать других министров "двадцатки" о том, что делает Россия на Донбассе.